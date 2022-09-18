«Магия макияжа». Харлан снялась в фотосессии для известного глянца — фото, видео 18 сентября, 21:45 Харлан — олимпийская чемпионка Пекина-2008 (Фото:Ольга Харлан via Instagram)

Олимпийская чемпионка по фехтованию украинка Ольга Харлан снялась в фотосессии для известного журнала Vogue.

Одним снимком, сделанным во время съемок, титулованная спортсменка поделилась в сторис Instagram.

На фото Ольга предстала крупным планом в черном платье. «Магия макияжа», — написала в комментарии к снимку фехтовальщица.

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Фото: Ольга Харлан via Instagram

Также в социальной сети было опубликовано видео с фотосессии с участием украинки.

Харлан — олимпийская чемпионка Пекина-2008 и серебряная призерка Игр в Рио-2016 в командном первенстве. Также на счету украинки бронзовые медали Лондона-2012 и Рио-2016 в индивидуальных соревнованиях.

Кроме того, Ольга является шестикратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы.

Ранее Харлан вспомнила, как она давала мастер-класс в фехтовании нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому.

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