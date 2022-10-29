Харлан снялась в фотосессии для известного журнала — фото 29 октября, 20:52 Ольга является шестикратной чемпионкой мира (Фото:olgakharlan/Instagram)

Олимпийская чемпионка по фехтованию украинка Ольга Харлан снялась в фотосессии для известного журнала Vogue.

Перед камерой титулованная спортсменка предстала в привычной для себя экипировке и со шпагой в руках.

Фото: vogue.ua

Фото: vogue.ua

Фото: vogue.ua

Фото: vogue.ua

Фото: vogue.ua

Харлан — олимпийская чемпионка Пекина-2008 и серебряная призерка Игр в Рио-2016 в командном первенстве. Также на счету украинки бронзовые медали Лондона-2012 и Рио-2016 в индивидуальных соревнованиях.

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Кроме того, Ольга является шестикратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы.

Интересно, что Харлан не в первый раз приняла участие в фотосессии для Vogue. Ранее она снималась в эффектном черном платье для журнала.

Сообщалось, что Харлан вспомнила, как она давала мастер-класс по фехтованию нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому.

