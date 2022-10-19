«С почином меня». Харлан в первый раз в жизни услышала сигнал воздушной тревоги — видео

19 октября, 15:49
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Харлан — олимпийская чемпионка Пекина-2008 (Фото:olgakharlan via Instagram)

Харлан — олимпийская чемпионка Пекина-2008 (Фото:olgakharlan via Instagram)

Олимпийская чемпионка по фехтованию украинка Ольга Харлан, впервые вернувшаяся на Родину после начала войны, стала свидетельницей сигнала воздушной тревоги во Львове.

Видео со звучанием оповещения об угрозе титулованная спортсменка опубликовала в сторис Instagram.

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В комментарии к ролику Ольга написала: «Что могу сказать… с почином меня. Первый раз вживую слышу воздушную тревогу».

Видео дня

Харлан — олимпийская чемпионка Пекина-2008 и серебряная призерка Игр в Рио-2016 в командном первенстве. Также на счету украинки бронзовые медали Лондона-2012 и Рио-2016 в индивидуальных соревнованиях.

Кроме того, Ольга является шестикратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы.

Ранее фехтовальщица рассказала о родителях, которые остались в Николаеве.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Ольга Харлан Фехтование Львов Российская агрессия Военное вторжение Война в Украине Война России против Украины Воздушная тревога

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