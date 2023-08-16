Послание главнокомандующего. Харлан встретилась с Залужным — фото
Ольга Харлан (Фото:Ольга Харлан via Instagram)
Украинская саблистка Ольга Харлан провела встречу с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Спортсменка опубликовала пост в Instagram, в котором сообщила о встречи с Залужным.
Девушка получила послание от украинского военачальника.
«Сказал, что все будет хорошо», — написала Харлан.
Ранее сообщалось, Харлан гордится жестом «неуважения» к российской фехтовальщице
Напомним, украинка назвала виновного в позорном скандале на чемпионате мира по фехтованию.