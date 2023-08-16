Послание главнокомандующего. Харлан встретилась с Залужным — фото 16 августа, 16:12 Ольга Харлан (Фото:Ольга Харлан via Instagram)

Украинская саблистка Ольга Харлан провела встречу с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.



Спортсменка опубликовала пост в Instagram, в котором сообщила о встречи с Залужным.

Девушка получила послание от украинского военачальника.

«Сказал, что все будет хорошо», — написала Харлан.

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