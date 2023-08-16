Послание главнокомандующего. Харлан встретилась с Залужным — фото

16 августа, 16:12
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Ольга Харлан (Фото:Ольга Харлан via Instagram)

Ольга Харлан (Фото:Ольга Харлан via Instagram)

Украинская саблистка Ольга Харлан провела встречу с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Спортсменка опубликовала пост в Instagram, в котором сообщила о встречи с Залужным.

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Девушка получила послание от украинского военачальника.

«Сказал, что все будет хорошо», — написала Харлан.

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Ранее сообщалось, Харлан гордится жестом «неуважения» к российской фехтовальщице

Напомним, украинка назвала виновного в позорном скандале на чемпионате мира по фехтованию.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Ольга Харлан Война в Украине Валерий Залужный Война России против Украины

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