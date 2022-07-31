«У нас будет какой-то план». Харлан прокомментировала слухи о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям 31 июля, 19:54 Харлан — многократная чемпионка мира, чемпионка и призерка Олимпийских игр (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан в интервью YouTube-каналу ПРЯМЫЙ FM прокомментировала слухи о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.



Так, титулованная атлетка отметила, что уже нужно готовиться к тому, что вскоре представители РФ смогут участвовать в стартах наравне со всеми.

По ее словам, информация о возможном допуске россиян к международным соревнованиям уже начала появляться.

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«В любом случае у нас будет какой-то план, мы будем что-то думать. По поводу того, чтобы бойкотировать — я не могу ответить на этот вопрос, потому что это должно быть коллективное решение всего фехтования, это не может быть только мое мнение.

Мы здесь должны действовать как одна команда. Это очень сложно, особенно с нашей международной федерацией, там — «спорт вне политики», — сказала Ольга.

Ранее Харлан удивилась «патриотичным» грудным имплантам в России.

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