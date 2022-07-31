«У нас будет какой-то план». Харлан прокомментировала слухи о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям

31 июля, 19:54
Харлан — многократная чемпионка мира, чемпионка и призерка Олимпийских игр (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Харлан — многократная чемпионка мира, чемпионка и призерка Олимпийских игр (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан в интервью YouTube-каналу ПРЯМЫЙ FM прокомментировала слухи о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

Так, титулованная атлетка отметила, что уже нужно готовиться к тому, что вскоре представители РФ смогут участвовать в стартах наравне со всеми.

По ее словам, информация о возможном допуске россиян к международным соревнованиям уже начала появляться.

Видео дня
Читайте также:
«Как вообще Земля носит этих мразей?» Харлан шокировал разговор российского военного с отцом — фото

«В любом случае у нас будет какой-то план, мы будем что-то думать. По поводу того, чтобы бойкотировать — я не могу ответить на этот вопрос, потому что это должно быть коллективное решение всего фехтования, это не может быть только мое мнение.

Мы здесь должны действовать как одна команда. Это очень сложно, особенно с нашей международной федерацией, там — «спорт вне политики», — сказала Ольга.

Ранее Харлан удивилась «патриотичным» грудным имплантам в России.

Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Ольга Харлан Фехтование

Эксклюзивы НВ

Лишний вес является причиной многих заболеваний (Фото:mojzagrebinfo/Pixabay)
Загадка ожирения. /
Вот три причины, по которым у вас может быть лишний вес — как ученые предлагают бороться с этим?
31 июля, 11:20
Медицина
Кремль жертвует Газпромом в войне с Украиной и давлении на ЕС (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Сюжет
Последний шанс Путина /
Как ЕС может победить в газовой войне с Россией и при чем здесь Украина
31 июля, 09:49
Экономика
Есть много причин, по которым следует избегать употребления слишком большого количества алкоголя. (Фото:Charl Folscher/Unsplash)
Пять худших привычек связанных с алкоголем. А вы думаете, почему вам бывает так плохо?
31 июля, 07:25
Медицина
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X