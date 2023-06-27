Без шансов для соперниц: Харлан завоевала золото Европейских играх-2023

27 июня, 21:00
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Ольга Харлан (Фото:instagram.com/olgakharlan)

Ольга Харлан (Фото:instagram.com/olgakharlan)

Украинская саблистка Ольга Харлан выиграла золото Европейских игр, которые проходят в польском Кракове.

В полуфинале турнира по фехтованию украинка оказалась сильнее итальянки Элоиз Пасаро, обыграв ее 15:12.

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В финале соревнований Харлан победила 19-летнюю румынку Илинцу Пантис — 15:3.

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Отметим, что Ольга принесла 33 медаль для Украины на Европейских играх.

Ранее сообщалось, что Украина завоевала четыре медали по муай-тай на Европейских играх.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Европейские Игры

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