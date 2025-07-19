В 44 года умерла 8-кратная чемпионка мира — она победила украинку в финале Олимпиады-2012

19 июля, 18:56
Хитоми Обара (Фото: uww.org)

Звезда мировой борьбы японка Хитоми Обара ушла из жизни в пятницу, 18 июля. Причины смерти пока не раскрываются.

Хитоми Обара (в девичестве Сакамото) изначально выступала в категории до 51 кг, завоевав шесть титулов чемпионки мира. На Играх-2008 она планировала выступить в весе до 55 кг, но проиграла в полуфинале национального отбора Саори Есиде, которая в итоге и поехала в Пекин.

После этого Обара объявила о завершении карьеры, однако позже вернулась на ковер, но уже в категории до 48 кг, в которой и завоевала олимпийского золото на Играх-2012.

В финале лондонской Олимпиады Хитоми Обара победила украинку Марию Стадник, которая выступала под флагом Азербайджана.

https://www.youtube.com/embed/LcMAXzAS730?si=mKyqTTo6X6Z2V82n

Ранее Стадник в интервью NV рассказала, что сменила украинское гражданство после скандала с олимпийской чемпионкой.

Редактор: Любомир Луканюк

