Опорный прыжок. Гимнаст Игорь Радивилов выиграл медаль чемпионата Европы 16 апреля, 14:38 Игорь Радивилов (Фото:НОК Украины)

На чемпионате Европы по спортивной гимнастике сегодня мужчины разыграли медали в опорном прыжке. На пьедестал почета поднялся украинец Игорь Радивилов.



В квалификации Радивилов показал пятый результат, а в финале улучшил свои показатели, что принесло ему бронзовую медаль.

Результаты чемпионата Европы-2023 (опорный прыжок):

Видео дня

1. Артур Давтян (Армения) — 15.033

2. Джейк Джермейн (Великобритания) — 15.016

3. Игорь Радивилов (Украина) — 14.750

Игорь Радивилов — бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в опорном прыжке. Четырехкратный призер чемпионатов мира в опорном прыжке: серебро — 2014, 2017, бронза — 2019, 2022. Четырехкратный чемпион Европы: кольца — 2013, опорный прыжок — 2020, 2021, команда — 2020.

Ранее украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в многоборье.