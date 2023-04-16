Опорный прыжок. Гимнаст Игорь Радивилов выиграл медаль чемпионата Европы
Игорь Радивилов (Фото:НОК Украины)
На чемпионате Европы по спортивной гимнастике сегодня мужчины разыграли медали в опорном прыжке. На пьедестал почета поднялся украинец Игорь Радивилов.
В квалификации Радивилов показал пятый результат, а в финале улучшил свои показатели, что принесло ему бронзовую медаль.
Результаты чемпионата Европы-2023 (опорный прыжок):
1. Артур Давтян (Армения) — 15.033
2. Джейк Джермейн (Великобритания) — 15.016
3. Игорь Радивилов (Украина) — 14.750
Игорь Радивилов — бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в опорном прыжке. Четырехкратный призер чемпионатов мира в опорном прыжке: серебро — 2014, 2017, бронза — 2019, 2022. Четырехкратный чемпион Европы: кольца — 2013, опорный прыжок — 2020, 2021, команда — 2020.
Ранее украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в многоборье.