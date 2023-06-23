Альтернативная Олимпиада. Россия планирует провести свои «Олимпийские» игры
Россия проведет игры в Казани (Фото:БРИКС)
Министр спорта страны-агрессора Олег Матыцин рассказал, что в июле 2024-го могут состояться игры БРИКС. Также российская гимнастка недавно отменила ледовое шоу в Луганске.
В программу игр, которые планируют провести в Казани, войдут 22 вида спорта с учетом предложений стран участников.
Также министр РФ заверил, что игры не являются альтернативой других соревнований и не нарушают международный спортивный календарь.
БРИКС — это объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.
Ранее сообщалось, что глава Ассоциации спортивной борьбы России пригрозил МОК из-за условий допуска россиян на Олимпиаду-2024.