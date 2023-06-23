Альтернативная Олимпиада. Россия планирует провести свои «Олимпийские» игры

23 июня, 17:01
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Россия проведет игры в Казани (Фото:БРИКС)

Россия проведет игры в Казани (Фото:БРИКС)

Министр спорта страны-агрессора Олег Матыцин рассказал, что в июле 2024-го могут состояться игры БРИКС. Также российская гимнастка недавно отменила ледовое шоу в Луганске.

В программу игр, которые планируют провести в Казани, войдут 22 вида спорта с учетом предложений стран участников.

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Также министр РФ заверил, что игры не являются альтернативой других соревнований и не нарушают международный спортивный календарь.

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БРИКС — это объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

Ранее сообщалось, что глава Ассоциации спортивной борьбы России пригрозил МОК из-за условий допуска россиян на Олимпиаду-2024.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   БРИКС

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