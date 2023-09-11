Игры Непокоренных-2023: Украина завоевала 6 медалей в первый соревновательный день

11 сентября, 11:10
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Владимир Товкис (Фото:Invictus Games Official page)

Владимир Товкис (Фото:Invictus Games Official page)

В Дюссельдорфе (Германия) прошли первые соревнования на Играх Непокоренных.

Украинская команда на текущем турнире представлена в рекордном количестве — 25 человек.

В первый соревновательный день наши спортсмены сумели выиграть шесть медалей:

Видео дня

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  • Золото: Александр Маковей (категория IF8) стал лучшим в метании ядра результатом 10.40 м.;
  • Серебро: Николай Зарицкий (категория IF1) в метании диска показал результат 29.32 м.; Владимир Гера (категория IF7) бросил ядро с места на 4,84 м.; Максим Зубов (категория IP6) поднял 75 кг в соревновании по пауэрлифтингу;
  • Бронза: Владимир Товкис (категория IF2) стал третьим в метании диска; Вадим Мазниченко (категория IF6) бросил ядро на 6.19 м.
Invictus Games: Team Ukraine
Фото: Invictus Games: Team Ukraine
Invictus Games: Team Ukraine
Фото: Invictus Games: Team Ukraine
Invictus Games: Team Ukraine
Фото: Invictus Games: Team Ukraine
Invictus Games: Team Ukraine
Фото: Invictus Games: Team Ukraine
Invictus Games: Team Ukraine
Фото: Invictus Games: Team Ukraine
Invictus Games: Team Ukraine
Фото: Invictus Games: Team Ukraine
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Игры Непокоренных (Invictus Games) — международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. Здесь участвуют военнослужащие и ветераны с инвалидностью, полученной при исполнении служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион побил мировой рекорд по бегу, который продержался 24 года.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Игры непокоренных

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