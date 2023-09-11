Игры Непокоренных-2023: Украина завоевала 6 медалей в первый соревновательный день
Владимир Товкис (Фото:Invictus Games Official page)
В Дюссельдорфе (Германия) прошли первые соревнования на Играх Непокоренных.
Украинская команда на текущем турнире представлена в рекордном количестве — 25 человек.
В первый соревновательный день наши спортсмены сумели выиграть шесть медалей:
- Золото: Александр Маковей (категория IF8) стал лучшим в метании ядра результатом 10.40 м.;
- Серебро: Николай Зарицкий (категория IF1) в метании диска показал результат 29.32 м.; Владимир Гера (категория IF7) бросил ядро с места на 4,84 м.; Максим Зубов (категория IP6) поднял 75 кг в соревновании по пауэрлифтингу;
- Бронза: Владимир Товкис (категория IF2) стал третьим в метании диска; Вадим Мазниченко (категория IF6) бросил ядро на 6.19 м.
Игры Непокоренных (Invictus Games) — международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. Здесь участвуют военнослужащие и ветераны с инвалидностью, полученной при исполнении служебных обязанностей.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион побил мировой рекорд по бегу, который продержался 24 года.