Игры Непокоренных-2023: Украина завоевала 6 медалей в первый соревновательный день 11 сентября, 11:10 Владимир Товкис (Фото:Invictus Games Official page)

В Дюссельдорфе (Германия) прошли первые соревнования на Играх Непокоренных.

Украинская команда на текущем турнире представлена в рекордном количестве — 25 человек.

В первый соревновательный день наши спортсмены сумели выиграть шесть медалей:

Видео дня

Золото: Александр Маковей ( категория IF8) стал лучшим в метании ядра результатом 10.40 м.;

Серебро: Николай Зарицкий ( категория IF1) в метании диска показал результат 29.32 м.; Владимир Гера ( категория IF7) бросил ядро с места на 4,84 м.; Максим Зубов ( категория IP6) поднял 75 кг в соревновании по пауэрлифтингу;

Бронза: Владимир Товкис ( категория IF2) стал третьим в метании диска; Вадим Мазниченко ( категория IF6) бросил ядро на 6.19 м.

Фото: Invictus Games: Team Ukraine

Фото: Invictus Games: Team Ukraine

Фото: Invictus Games: Team Ukraine

Фото: Invictus Games: Team Ukraine

Фото: Invictus Games: Team Ukraine

Фото: Invictus Games: Team Ukraine

Игры Непокоренных (Invictus Games) — международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. Здесь участвуют военнослужащие и ветераны с инвалидностью, полученной при исполнении служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион побил мировой рекорд по бегу, который продержался 24 года.