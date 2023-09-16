Рекордное количество медалей. Украина показала лучший результат в истории на Играх непокоренных-2023 16 сентября, 21:00 Украинские спортсмены (Фото:Invictus Games Official page)

Сборная Украины завершила выступления на Играх непокоренных-2023, состоявшихся в Дюссельдорфе (Германия).

Украину на турнире представляли 25 участников в десяти видах спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, гребли на тренажерах, паверлифтинг, плавание, велоспорт, волейбол сидя, баскетбол и регби на колясках и настольный теннис.

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Нашим спортсменам удалось завоевать 34 медали: 12 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых.

Украинская сборная в четвертый раз в истории выступила на Играх непокоренных. В 2017 году украинцы получили 14 наград, в 2018 — 20, в 2022 — 16.

Игры Непокоренных (Invictus Games) — международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем Гарри в 2014 году. Здесь участвуют военнослужащие и ветераны с инвалидностью, полученной при исполнении служебных обязанностей.



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