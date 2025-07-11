Украинский олимпийский призер Илья Ковтун сменил спортивное гражданство

Читайте также: Баскетболисты НБА согласились помочь Украине в отборе на чемпионат мира

Гимнаст теперь официально сможет на всех соревнованиях представлять Хорватию. Если в Украине не согласуют его переход, то Ковтуна ожидает годовой карантин вне соревнований.

Фото: Илья Ковтун сменил гражданство на хорватское / FIG

Напомним, что в январе главный тренер сборной Хорватии по спортивной гимнастике сообщил, что Ковтун вместе со своей тренером Ириной Горбачевой подал документы на получение гражданства этой страны. В апреле Илья подтвердил эту информацию.

21-летний спортсмен на Олимпиаде в Париже стал серебряным призером в упражнениях на параллельных брусьях. Он также является четырехкратным чемпионом Европы.

Ранее сообщалось, что FIE допустила россиян и белорусов к чемпионату мира по фехтованию. Украинка Ольга Харлан эмоционально отреагировала на решение.