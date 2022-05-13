После завоеванного серебра. В Греции во время юниорского чемпионата мира пропала иранская тяжелоатлетка — СМИ

13 мая, 18:49
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Тяжелоатлетка была недовольна низкой зарплатой (Фото:nournews.ir)

Тяжелоатлетка была недовольна низкой зарплатой (Фото:nournews.ir)

В грецком городе Гераклион во время юниорского чемпионата мира по тяжелой атлетике пропала член команды Ирана Екта Джамали, сообщает Iran Wire.

На соревнованиях 17-летняя спортсменка стала второй в весовой категории до 87 кг и завоевала серебряную награду.

Позже, когда выступали другие тяжелоатлеты из Ирана, делегация азиатской команды заметила пропажу Джамали.

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Как итог, сборная была вынуждена покинуть Гераклион без одной из своих спортсменок. Президент Федерации тяжелой атлетики Ирана (IRIWF) Али Моради остался в Греции. Он продолжает поиски Екты.

Интересно, что друзья Джамали рассказали, что тяжелоатлетка была недовольна отношением со стороны руководства IRIWF и низкой зарплатой.

Ранее украинская штангистка Алина Марущак установила историческое достижение, став первой в истории своей страны абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике.

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Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Чемпионат мира Иран Греция Тяжелая атлетика

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