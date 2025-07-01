«Тяжело капец». Украинская призерка Олимпиады вернулась к тренировкам через три недели после родов — видео

1 июля, 21:47
Поделиться:
Ирина Геращенко (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Ирина Геращенко (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко, бронзовая призерка Олимпийских игр в прыжках в высоту, возобновила занятия спортом менее чем через месяц после рождения ребенка.

11 июня Геращенко впервые стала мамой, родив дочь. Уже через три недели спустя Ирина сообщила в Instagram о своем возвращении на спортивную базу, опубликовав видео с тренировки.

Реклама

Читайте также:
Командный ЧЕ по легкой атлетике. Триумф Магучих не помог Украине остаться в элитном дивизионе — видео

«Я снова на тренировке. Доцюля с бабушкой. Бабушка нам еще параллельно готовит обед, за что я ей очень благодарна. Спасибо тебе, Елена Геращенко. А мы пришли — сейчас буду бегать. Это будет кайф», — сообщила Геращенко.

Кроме этого, Геращенко выложила видео с первым прыжком после перерыва, добавив к нему комментарий: «Тяжело капец, скажу сразу».

Ранее сообщалось, что серебряный призер Олимпийских игр-2020 в каратэ Анжелика Терлюга родила дочь.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Ирина Геращенко Олимпиада Олимпийские игры Рождение ребенка Роды

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X