«Тяжело капец». Украинская призерка Олимпиады вернулась к тренировкам через три недели после родов — видео
Ирина Геращенко (Фото: REUTERS/Alina Smutko)
Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко, бронзовая призерка Олимпийских игр в прыжках в высоту, возобновила занятия спортом менее чем через месяц после рождения ребенка.
11 июня Геращенко впервые стала мамой, родив дочь. Уже через три недели спустя Ирина сообщила в Instagram о своем возвращении на спортивную базу, опубликовав видео с тренировки.
«Я снова на тренировке. Доцюля с бабушкой. Бабушка нам еще параллельно готовит обед, за что я ей очень благодарна. Спасибо тебе, Елена Геращенко. А мы пришли — сейчас буду бегать. Это будет кайф», — сообщила Геращенко.
Кроме этого, Геращенко выложила видео с первым прыжком после перерыва, добавив к нему комментарий: «Тяжело капец, скажу сразу».
Ранее сообщалось, что серебряный призер Олимпийских игр-2020 в каратэ Анжелика Терлюга родила дочь.