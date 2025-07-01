Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко, бронзовая призерка Олимпийских игр в прыжках в высоту, возобновила занятия спортом менее чем через месяц после рождения ребенка .

11 июня Геращенко впервые стала мамой, родив дочь. Уже через три недели спустя Ирина сообщила в Instagram о своем возвращении на спортивную базу, опубликовав видео с тренировки.

«Я снова на тренировке. Доцюля с бабушкой. Бабушка нам еще параллельно готовит обед, за что я ей очень благодарна. Спасибо тебе, Елена Геращенко. А мы пришли — сейчас буду бегать. Это будет кайф», — сообщила Геращенко.

Кроме этого, Геращенко выложила видео с первым прыжком после перерыва, добавив к нему комментарий: «Тяжело капец, скажу сразу».

