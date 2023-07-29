Геращенко впервые в карьере выиграла чемпионат Украины по прыжкам в высоту — видео 29 июля, 23:15 Ирина Геращенко (Фото:Ирина Геращенко via Instagram)

Легкоатлетка Ирина Геращенко стала чемпионкой Украины по прыжкам в высоту на открытых стадионах.

Национальные соревнования прошли в Луцке.

Ирина сумела прыгнуть на высоту 1,97 м, что позволило ей выиграть турнир. Второе место заняла Юлия Левченко, а тройку лучших замкнула Юлия Чумаченко.

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Примечательно, что Геращенко впервые в карьере стала чемпионкой Украины на открытых стадионах.

Чемпионат Украины по легкой атлетике-2023

Прыжки в высоту

Женщины

Ирина Геращенко — 1,97 м Юлия Левченко — 1,95 Юлия Чумаченко — 1,89

Отметим, Ярослава Магучих взяла перерыв в выступлениях в прыжках в высоту перед чемпионатом мира-2023.

Напомним, что Геращенко завоевала путевку на Олимпийские игры в Париже.