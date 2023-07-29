Геращенко впервые в карьере выиграла чемпионат Украины по прыжкам в высоту — видео
Ирина Геращенко (Фото:Ирина Геращенко via Instagram)
Легкоатлетка Ирина Геращенко стала чемпионкой Украины по прыжкам в высоту на открытых стадионах.
Национальные соревнования прошли в Луцке.
Ирина сумела прыгнуть на высоту 1,97 м, что позволило ей выиграть турнир. Второе место заняла Юлия Левченко, а тройку лучших замкнула Юлия Чумаченко.
Примечательно, что Геращенко впервые в карьере стала чемпионкой Украины на открытых стадионах.
Чемпионат Украины по легкой атлетике-2023
Прыжки в высоту
Женщины
- Ирина Геращенко — 1,97 м
- Юлия Левченко — 1,95
- Юлия Чумаченко — 1,89
Отметим, Ярослава Магучих взяла перерыв в выступлениях в прыжках в высоту перед чемпионатом мира-2023.
Напомним, что Геращенко завоевала путевку на Олимпийские игры в Париже.