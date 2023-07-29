Геращенко впервые в карьере выиграла чемпионат Украины по прыжкам в высоту — видео

29 июля, 23:15
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Ирина Геращенко (Фото:Ирина Геращенко via Instagram)

Ирина Геращенко (Фото:Ирина Геращенко via Instagram)

Легкоатлетка Ирина Геращенко стала чемпионкой Украины по прыжкам в высоту на открытых стадионах.

Национальные соревнования прошли в Луцке.

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Ирина сумела прыгнуть на высоту 1,97 м, что позволило ей выиграть турнир. Второе место заняла Юлия Левченко, а тройку лучших замкнула Юлия Чумаченко.

Видео дня

Примечательно, что Геращенко впервые в карьере стала чемпионкой Украины на открытых стадионах.

Чемпионат Украины по легкой атлетике-2023
Прыжки в высоту
Женщины

  1. Ирина Геращенко — 1,97 м
  2. Юлия Левченко — 1,95
  3. Юлия Чумаченко — 1,89
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Отметим, Ярослава Магучих взяла перерыв в выступлениях в прыжках в высоту перед чемпионатом мира-2023.

Напомним, что Геращенко завоевала путевку на Олимпийские игры в Париже.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Ирина Геращенко Легкая атлетика

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