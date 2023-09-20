Отреклась от диктатора. Легендарная россиянка удалила из соцсетей фото с Путиным 20 сентября, 17:47 Елена Исинбаева (Фото:instagram.com/isinbaevayelena)

Бывшая легкоатлетка Елена Исинбаева удалила из своих соцсетей фотографию с президентом России Владимиром Путиным.

Журналисты издания «Блокнот-Волгоград» сообщили, что снимок, который был опубликован 17 ноября 2017 года на ее странице в социальной сети в Instagram, был удален.

Фото: РИА Новости

Фото было сделано на Олимпиаде-2014 в Сочи. Исинбаева тогда исполняла обязанности мэра Олимпийской деревни, а Путин приехал посмотреть, как живут спортсмены.



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«Я в команде Putin Team», — написала тогда Исинбаева.

Фото: instagram.com/isinbaevayelena

Напомним, девушка отказался от воинского звания в России. В Кремле тогда отреагировали на поступок россиянки.

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