20-летний испанский мотогонщик трагически погиб во время тестовых заездов

4 июля, 19:55
Борха Гомес (Фото: instagram.com/borjagomez12)

Испанский мотогонщик Борха Гомес погиб в возрасте 20 лет после аварии на автодроме Серкюит де Невер Маньи-Кур во Франции.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на команду спортсмена Honda Laglisse.

Гомес готовился к участию в третьем этапе Европейского чемпионата FIM Stock и потерпел аварию во время предгоночного теста в четверг, 3 июля.

Испанские СМИ отмечают, что после падения Гомес попал под мотоцикл другого гонщика.

«Кроме его исключительного таланта гонщика, мы будем помнить Борху как замечательного человека. Его доброта и улыбка останутся вечными. Мы всегда будем носить память о нем в наших сердцах», — говорится в заявлении Team Laglisse.

На момент трагедии Гомес был лидером чемпионата с 45 очками после победы на предыдущем этапе в Хересе и второго места в Эшториле.

Борха Гомес выступал в двух сезонах престижного чемпионата мира Moto2: в 2022 году за команду Flexbox HP40, а в 2023-м — за Fantic Racing.

Мы писали, что вчера, 3 июля, погиб форвард Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жота.

Редактор: Орест Дыда

