Сборная Италии стала чемпионом мира по волейболу

12 сентября, 10:41
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Италия победила Польшу в четырех сетах (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Италия победила Польшу в четырех сетах (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Сборная Италии победила команду Польши и стала чемпионом мира по волейболу среди мужчин.

Польша считалась фаворитом матча и выиграла первый сет, однако после этого проиграла три партии, уступив в матче.

Таким образом, Италия в четвертый раз стала чемпионом мира, став самой титулованной мужской сборной.

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В последний раз Италии побеждала на мировом первенстве в 1998 году.

Польша — Италия 1:3 (25:22, 21:25, 18:25, 20:25)

Сборная Украины на чемпионате мира по волейболу дошла до четвертьфинала, где проиграла Словении.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Сборная Италии Волейбол Сборная Польши

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