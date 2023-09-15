Обидчик сборной Украины проиграл. Определились финалисты чемпионата Европы по волейболу

15 сентября, 09:38
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Италия будет защищать титул чемпионов (Фото:Италия 24 Новости прессы)

Италия будет защищать титул чемпионов (Фото:Италия 24 Новости прессы)

Состоялись полуфинальные матчи чемпионата Европы по волейболу-2023.

Первым финалистом стала Польша, которая в трех сетах одолела Словению.

В другом полуфинале Италия одержала легкую победу над Францией — 3:0.

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Финал Италия — Польша состоится в субботу, 16 сентября, в Риме и начнется в 22:00 по киевскому времени. В тот же день в матче за третье место встретятся Словения и Франция. Начало матча — 0 19:00.

Видео дня

Польша — Словения 3:1 (23:25, 25:21, 25:20, 25:21)

https://www.youtube.com/watch?v=e6A-EAu_jSE&ab_channel=EuropeanVolleyball

Италия — Франция 3:0 (25:21, 25:19, 25:23)

https://www.youtube.com/watch?v=tdXS62g5wBk&ab_channel=EuropeanVolleyball

Украина прекратила выступления на чемпионате мира на стадии четвертьфинала, проиграв Словении.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Чемпионат Европы Сборная Италии Волейбол Сборная Польши

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