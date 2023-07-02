41 награда Украины: итоговая таблица медалей Европейских игр
Виктория Ус (Фото:НОК Украины)
В Польше завершились крупнейшие континентальные соревнования, где около 7000 спортсменов из 48 стран разыгрывали награды как в олимпийских, так и в неолимпийских видах спорта.
В последний день Европейских игр украинская команда завоевала две награды. Виктория Ус выиграла золото в гребном слаломе.
А Тимур Бриков стал серебряным призером в кикбоксинге.
Победа Виктории Ус помогла сборной Украины обойти Германию и занять третье место в общекомандном зачете. На счету нашей команды 41 медаль — 21 золотая, 11 серебряных и 8 бронзовых.
А лучшей командой Игр-2023 стала Италия, которая завоевала ровно 100 наград!
Таблица медалей Европейских игр, топ-10 команд:
Ранее мы писали, что на Европейских играх попал в серьезное ДТП президент Федерации каноэ Украины.