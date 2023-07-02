41 награда Украины: итоговая таблица медалей Европейских игр 2 июля, 18:42 Виктория Ус (Фото:НОК Украины)

В Польше завершились крупнейшие континентальные соревнования, где около 7000 спортсменов из 48 стран разыгрывали награды как в олимпийских, так и в неолимпийских видах спорта.



В последний день Европейских игр украинская команда завоевала две награды. Виктория Ус выиграла золото в гребном слаломе.

А Тимур Бриков стал серебряным призером в кикбоксинге.

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Победа Виктории Ус помогла сборной Украины обойти Германию и занять третье место в общекомандном зачете. На счету нашей команды 41 медаль — 21 золотая, 11 серебряных и 8 бронзовых.

А лучшей командой Игр-2023 стала Италия, которая завоевала ровно 100 наград!

Таблица медалей Европейских игр, топ-10 команд:

Фото: european-games.org

Ранее мы писали, что на Европейских играх попал в серьезное ДТП президент Федерации каноэ Украины.