Подиум украинца на столетней трассе: Иван Клименко финишировал вторым на легендарном автодроме

Очередной этап кольцевых гонок GT World Challenge Europe принимал знаменитый бельгийский автодром Спа Франкоршам. Эта трасса одна из старейших в мире. Более ста лет назад здесь впервые состоялись заезды.

В этом году количество участников достигло 76 экипажей, общая длина трассы 3836 километров, средняя скорость болидов 270 км/ч.

Традиционно участники поделены по разным классам и экипаж украинца Ивана Клименко представлен в классе Silver, где борьбу за титул ведут 11 команд.

Авто Ивана Клименко / Фото: Stanley Deslandes/PDM media

Несмотря на сложные жаркие условия и большое количество аварий, экипаж украинского пилота Ивана Клименко занял второе место в классе Silver.

Иван Клименко / Фото: Stanley Deslandes/PDM media

Этот подиум стал шестым для Клименко в этом сезоне, никто из украинцев ранее не набирал такого количества призовых мест. Впереди в чемпионате еще пять этапов. В общей классификации категории Silver экипаж Клименко на данный момент второй. Отставание от лидера Мекса Янсена (Нидерланды) всего семь очков.

