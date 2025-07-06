Подиум украинца на столетней трассе: Иван Клименко финишировал вторым на легендарном автодроме

6 июля, 13:19
Клименко на подиуме (Фото: Стэнли Десландес/PDM media)

Очередной этап кольцевых гонок GT World Challenge Europe принимал знаменитый бельгийский автодром Спа Франкоршам. Эта трасса одна из старейших в мире. Более ста лет назад здесь впервые состоялись заезды.

В этом году количество участников достигло 76 экипажей, общая длина трассы 3836 километров, средняя скорость болидов 270 км/ч.

Традиционно участники поделены по разным классам и экипаж украинца Ивана Клименко представлен в классе Silver, где борьбу за титул ведут 11 команд.

Авто Ивана Клименко (Фото: Stanley Deslandes/PDM media)
Несмотря на сложные жаркие условия и большое количество аварий, экипаж украинского пилота Ивана Клименко занял второе место в классе Silver.

Иван Клименко (Фото: Stanley Deslandes/PDM media)
Этот подиум стал шестым для Клименко в этом сезоне, никто из украинцев ранее не набирал такого количества призовых мест. Впереди в чемпионате еще пять этапов. В общей классификации категории Silver экипаж Клименко на данный момент второй. Отставание от лидера Мекса Янсена (Нидерланды) всего семь очков.

Ранее мы писали, что Клименко стал первым украинским пилотом на подиуме престижной гоночной серии.

