Изнасилование в доме Шумахера: подозреваемый исчез в Австралии

Инцидент якобы произошел в 2019 году в доме семьи Шумахеров в Швейцарии.

Подозреваемый был близким другом Мика Шумахера и находился в доме как гость. Пострадавшая — медсестра, которая ухаживала за больным Шумахером. Она, якобы, потеряла сознание после употребления алкоголя, а мужчина, по версии следствия, совершил действия сексуального характера, когда женщина находилась в бессознательном состоянии.

Уголовное дело открыли еще в 2022 году. Во время предварительного следствия подозреваемый утверждал, что был знаком с женщиной и они даже целовались в ночном клубе Женевы. Медсестра отрицала это.

Как пишет The Sun, когда дело дошло до суда подозреваемый покинул Швейцарию и «исчез» в Австралии. В октябре прокуроры собирались допросить мужчину в суде, однако не могут его найти. Он ни с кем из знакомых или родственников не выходит на связь уже несколько месяцев.

Недавно французская пресса сообщила об «определенных положительных признаках» в состоянии Шумахера.