Клинок глубоко вошел в мозг. Как украинского спортсмена убили на чемпионате мира по фехтованию
Владимир Смирнов (Фото:championat.com)
28 июля — годовщина со дня смерти олимпийского чемпиона по фехтованию на рапире Владимира Смирнова.
В конце 70-х, начале 80-х Смирнов считался сильнейшим рапиристом мира. На его счету были три золота чемпионата мира, а также полный комплект наград московской Олимпиады-1980.
На ЧМ-1982 в Рим наш спортсмен также поехал в качестве фаворита. 19 июля Смирнов фехтовал против победителя Олимпиады-1976 немца Маттиаса Бера. Поединок двух олимпийских чемпионов завершился трагедией. Во время атаки клинок Бера сломался, но немец по инерции продолжил движение. Кусок рапиры пробил маску Владимира и через глаз вошел в головной мозг на 14 сантиметров.
Аппараты искусственно поддерживали жизнь украинца еще больше недели. Но дальше это делать было бессмысленно. 28 июля 1982 года врачи зафиксировали смерть спортсмена. Смирнову было всего 28 лет. Его похоронили на Лукьяновском кладбище в Киеве…
Спустя годы в одном из интервью Маттиас Бер признался, что хотел совершить самоубийство после той трагедии. А потом поехал в Киев на могилу Смирнова и лично извинился перед его вдовой.