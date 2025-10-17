Посочувствовал террористу и «разоблачил» измену. Звезды спорта, которые разрушили карьеру из-за глупости в соцсетях

Донецкий Шахтер начал внутреннее расследование в отношении Ефима Конопли из-за его лайков в Instagram под российским контентом.

Футболист сначала призвал тщательно проверять информацию, прежде чем выдвигать обвинения, однако позже признал вину и заверил, что подобное больше не повторится.

Похожий эпизод произошел и в киевском Динамо. Новичок столичного клуба Владислав Бленуце репостил российскую пропаганду в TikTok и наткнулся на шквал критики от болельщиков. Нападающий извинился, а недавно отправил 700 тысяч гривен на помощь ВСУ.

Давайте рассмотрим, как глупость в соцсетях разрушала карьеру спортсменам.

Рашард Менденхолл

Американский футболист начал карьеру в колледже, а в 2008 году присоединился к команде НФЛ Питтсбург Стилерз после первого раунда драфта. В следующем году Мэнденхолл стал победителем Супербоула. Рашард провел шесть сезонов в Национальной футбольной лиге, а после завершения карьеры стал писателем и сценаристом американского спортивного комедийно-драматического сериала Балеры.

В 2011 году спортсмен попал в скандал, посочувствовав Осаме бен Ладену, которого ликвидировали спецподразделения США.

«Какой человек празднует смерть? Удивительно, как люди могут ненавидеть человека, которого они никогда даже не слышали. Мы слышали только одну сторону».

Мэнденхолл также вспомнил серию террористических атак 11 сентября 2001 года, организованных Аль-Каидой, лидером которой был бен Ладен. В результате столкновения самолетов с башнями-близнецами в Нью-Йорке погибло почти три тысячи человек.

Однако Рашард поставил под сомнение причастность бен Ладена.

«Я не убежден, что он вообще стоял за этими атаками. Мы на самом деле не видели никаких доказательств, которые бы это подтверждали, кроме того, что нам сказало правительство».

После этого болельщики начали требовать от руководства Стилерз выгнать футболиста из клуба. Однако Мэнденхолл остался в команде, впрочем потерял статус важного игрока. Его спонсор — компания спортивной одежды Champion — разорвала с ним контракт, а в 2014-м, когда ему было 26 лет, Рашард завершил спортивную карьеру.

Билли Джо Сондерс

Бывший чемпион мира по версии WBO в среднем и втором среднем весе был известным боксером в Великобритании. До пандемии коронавируса его рекорд составлял 30−0, а бой против мексиканца Сауля Альвареса в мае 2020 года должен был закрепить его статус звезды.

Карантин разрушил не только планы провести поединок, но и карьеру Сондерса.

Во время локдауна Билли опубликовал видео, в котором показал комбинацию из трех ударов и сказал, что именно так надо «ударить жену по подбородку, если она начнет раздражать вас дома во время пандемии».

Реакция была мгновенной. У боксера отобрали лицензию с марта по июль 2020 года, он потерял часть контрактов и получил клеймо спортсмена, «пропагандирующего домашнее насилие».

Билли извинился за сказанное, а его бой против Сауля Альвареса таки состоялся. В мае 2021 года британец уступил техническим нокаутом в восьмом раунде и больше никогда не выходил на профессиональный ринг.

Параскеве Папахристу

В 2016 году греческая легкоатлетка стала бронзовым призером чемпионата мира в помещении в тройном прыжке. Через два года Параскеви завоевала золото чемпионата Европы в той же дисциплине. Также спортсменка является бронзовым и серебряным призером чемпионатов Европы в помещении.

Однако карьера Папахристу могла быть куда более звездной, если бы она не вляпалась в скандал перед Олимпиадой-2012.

В то время в Греции вспыхнул вирус Западного Нила, который передавался через укусы инфицированных комаров.

В своем Twitter-аккаунте (ныне X) спортсменка опубликовала расистский пост:

«С таким количеством африканцев в Греции комары Западного Нила хотя бы будут есть домашнюю еду!»

За это Олимпийский комитет Греции отстранил 22-летнюю Параскеву от участия в Играх в Лондоне. Папахристу извинилась, назвав свой пост неудачной шуткой, но это не повлияло на ее отстранение.

Интересно, что греческая легкоатлетка выступила на Олимпийских играх-2016 в Рио, где заняла восьмое место в тройном прыжке.

Д’Анджело Рассел

В марте 2016 года в раздевалке баскетбольного клуба Лейкерс Рассел снял на видео разговор с одноклубником Ником Янгом, в котором они обсуждали любовниц Янга. Интересно, что сам Ник тогда был помолвлен с австралийско-американской рэпершей Игги Азалией.

Впоследствии видео попало в соцсети и вызвало резонанс. Ник заявлял, что это была шутка, однако его невеста нашла доказательства измены и разорвала помолвку.

Последствия скандала повлияли и на Рассела. В команде его начали избегать, Янг прекратил с ним общение. Д’Анджело также потерял несколько спонсорских сделок, а летом 2017 года покинул Лейкерс и перешел в Бруклин Нетс. Впоследствии в клубе признали, что инцидент повлиял на решение попрощаться с баскетболистом.

Сейчас Рассел выступает за Даллас.

Ларри Джонсон

Американский футболист Канзас-Сити Чифс Ларри Джонсон в октябре 2009 года, после поражения команды от Сан-Диего Чарджерс, в Twitter высказал оскорбительные слова в адрес главного тренера Тодда Гейли, утверждая, что его собственный отец имел больше опыта, чем Гейли.

Кроме того, он прибегнул к гомофобным высказываниям, назвав одного из фанатов парнем с Кристофер-стрит (Christopher Street Day — празднование и демонстрация, проводимые в честь прав ЛГБТ+ сообщества). После этих высказываний Канзас-Сити отстранил Ларри Джонсона от участия в командных мероприятиях до завершения расследования инцидента.

Джонсон публично извинился за свои слова, отметив, что они были сказаны в порыве эмоций и не имели целью кого-то обидеть. Однако из-за этого инцидента и снижения результативности на поле Джонсон покинул команду в ноябре 2009 года.

После этого Ларри больше не вернулся в НФЛ.

