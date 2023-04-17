Урожай медалей. Две украинки завоевали шесть наград чемпионата Европы по тяжелой атлетике 17 апреля, 20:13 Наши герои ЧЕ (Фото:facebook.com/uwf.net.ua)

Сборная Украины продолжает успешно выступать на континентальном первенстве по тяжелой атлетике. Ранее там прогремел громкий скандал из-за сожженного флага Азербайджана.



Сегодня были разыграны медали в весовой категории до 59 кг, где на пьедестал почета поднялись сразу две наши спортсменки.

Абсолютной чемпионкой Европы стала Камила Конотоп, которая выиграла соревнования в толчке, в рывке и сумму двух дисциплин.

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А Надежда Шпилька завоевал три бронзовые награды.

Итоговые результаты:

1. Камила Конотоп (Украина): 106 кг (рывок) + 129 кг (толчок) = 235 кг (сумма)

2. Нина Стеркс (Бельгия): 93+116 = 209 кг

3. Надежда Шпилька (Украина): 93+114 = 207 кг

Конотоп и Шпилька / Фото: facebook.com/uwf.net.ua

Ранее мы писали, что украинка Ангелина Ломачинская выиграла две медали чемпионата Европы по тяжелой атлетике.