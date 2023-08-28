Известная канадская фигуристка погибла в жутком ДТП. С ней в машине ехал маленький сын

28 августа, 13:00
Поделиться:
Александра Пол и Митчелл Ислам (Фото:skatecanada.ca)

Александра Пол и Митчелл Ислам (Фото:skatecanada.ca)

Александра Пол выигрывала медали чемпионата Канады и участвовала в Олимпийских играх.

Читайте также:
Известный украинский фигурист погиб под Бахмутом

Как сообщает CBC.ca, авария произошла в провинции Онтарио (Канада). 31-летняя Пол была вместе со своим 10-месячным сыном, когда в ее автомобиль и ряд других машин врезался грузовик. Всего в аварии было задействовано семь транспортных средств. Пол скончалась на месте, а ее сына доставили в больницу с различными травмами.

Видео дня

Александра Пол выступала в танцах на льду с Митчеллом Исламом. Они серебряные призеры юниорского чемпионата мира 2010 года, участники двух чемпионатов мира, призеры соревнований серии ISU Challenger и участники Олимпийских игр 2014 года. В 2016 году танцевальный дуэт объявил о завершении профессиональной карьеры. В 2021 году Пол и Ислам поженились, а в конце 2022 года у пары родился сын.

Ранее мы писали, что российская ракета попала в дом украинского фигуриста.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Фигурное катание

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X