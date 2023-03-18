Украинский канал показал программу с шахматистом, поддерживающим войну РФ против Украины 18 марта, 02:00 Сергей Карякин (Фото:instagram.com/sergey_karjakin)

Украинский развлекательный телеканал Солнце в прямом эфире показал трансляцию программы Правила життя. Злощастя вундеркіндів с участием шахматиста Сергея Карякина. Он поддерживает войну России против Украины.

Об этом пишет tribuna.



Карякин является шахматистом из Крыма, который в июле 2009 года сменил гражданство на российское. Он поддержал оккупацию полуострова в 2014 году.

Также Карякин активно выступает в поддержку войны России против Украины. В октябре 2022 года он попал в украинские санкционные списки.

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В Украине против Карякина возбуждено уголовное производство.

Сергей Карякин был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) на полгода за поддержку войны в Украине, сообщается на официальном сайте организации.

В эфире также показали Юрия Арапетяна — вице-президента Крымской федерации шахмат и шашек, участвующего в пропаганде войны против Украины.

Программа была снята по каналу СТБ в 2007 году.