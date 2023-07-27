«Это черное пятно и позор для вас». Известный львовский клуб пристыдил FIE из-за дисквалификации Ольги Харлан — видео
Ольга Харлан (Фото:Instagram)
Львовские Карпаты жестко обратились к Международной федерации фехтования после дисквалификации Ольги Харлан, которая победила россиянку и отказалась пожать ей руку.
В своих социальных сетях «львы» поддержали украинскую фехтовальщицу и пристыдили FIE, написав, что это позор для них.
«Ольга Харлан была дисквалифицирована Международной федерацией фехтования.
Это не черная карточка для украинской фехтовальщицы, это черное пятно и позор для вас.
Ольга Харлан, браво.
#РоссияГосударство-террорист #ВернитеХарлан", — написали Карпаты.
Напомним, что Харлан одолела Анну Смирнову на чемпионата мира и отказалась пожать ей руку. Судьи признали победу украинки, но организаторы чемпионата мира решили дисквалифицировать Ольгу.
Также Шахтер поддержал Харлан после циничной дисквалификации с чемпионата мира по фехтованию.
А позже к поддержке донецкого клуба присоединилось киевское Динамо.