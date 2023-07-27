«Это черное пятно и позор для вас». Известный львовский клуб пристыдил FIE из-за дисквалификации Ольги Харлан — видео

27 июля, 18:30
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Ольга Харлан (Фото:Instagram)

Ольга Харлан (Фото:Instagram)

Львовские Карпаты жестко обратились к Международной федерации фехтования после дисквалификации Ольги Харлан, которая победила россиянку и отказалась пожать ей руку.

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В своих социальных сетях «львы» поддержали украинскую фехтовальщицу и пристыдили FIE, написав, что это позор для них.

«Ольга Харлан была дисквалифицирована Международной федерацией фехтования.

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Это не черная карточка для украинской фехтовальщицы, это черное пятно и позор для вас.

Ольга Харлан, браво.

#РоссияГосударство-террорист #ВернитеХарлан", — написали Карпаты.

Напомним, что Харлан одолела Анну Смирнову на чемпионата мира и отказалась пожать ей руку. Судьи признали победу украинки, но организаторы чемпионата мира решили дисквалифицировать Ольгу.

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Также Шахтер поддержал Харлан после циничной дисквалификации с чемпионата мира по фехтованию.

А позже к поддержке донецкого клуба присоединилось киевское Динамо.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Ольга Харлан Фехтование Карпаты (Львов)

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