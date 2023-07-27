«Это черное пятно и позор для вас». Известный львовский клуб пристыдил FIE из-за дисквалификации Ольги Харлан — видео 27 июля, 18:30 Ольга Харлан (Фото:Instagram)

Львовские Карпаты жестко обратились к Международной федерации фехтования после дисквалификации Ольги Харлан, которая победила россиянку и отказалась пожать ей руку.

В своих социальных сетях «львы» поддержали украинскую фехтовальщицу и пристыдили FIE, написав, что это позор для них.

«Ольга Харлан была дисквалифицирована Международной федерацией фехтования.

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Это не черная карточка для украинской фехтовальщицы, это черное пятно и позор для вас.

Ольга Харлан, браво.

#РоссияГосударство-террорист #ВернитеХарлан", — написали Карпаты.

Olga Kharlan was disqualified by @FIE_fencing



It is not a black card for Ukrainian fencer, it is a black spot for you and shame.



Olga Kharlan 👏#RussiaIsATerroristState #BringBackKharlan https://t.co/O5uIfPLb9U — ФК Карпати Львів (@KarpatyLvivFC) July 27, 2023

Напомним, что Харлан одолела Анну Смирнову на чемпионата мира и отказалась пожать ей руку. Судьи признали победу украинки, но организаторы чемпионата мира решили дисквалифицировать Ольгу.

Также Шахтер поддержал Харлан после циничной дисквалификации с чемпионата мира по фехтованию.

А позже к поддержке донецкого клуба присоединилось киевское Динамо.