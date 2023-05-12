«К России всегда относилась негативно». Жена Усика рассказала, почему покинула Крым после аннексии 12 мая, 11:36 Катерина Усик верит, что Крым вернется в Украину (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Катерина Усик, жена украинского боксера Александра Усика, рассказала, как покинула Крым после того, как его аннексировала Россия.

Катерина опубликовала пост в своем аккаунте в Instagram, в котором заявила, что всегда к России относилась негативно, поэтому в 2014 году без колебаний покинула Симферополь, где она жила.

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«Я очень хорошо помню 2014 год. Год, с которого все и началось. Я жила со своей семьей в Симферополе (прекрасно жила при Украине). Когда настал день и вдруг к нам зашли вежливые люди, все потеряло смысл для меня.

Мое отношение к России было всегда негативным, еще задолго до всех событий 9 лет", — написала Усик.

Катерина также выразила уверенность, что Крым обязательно вернется в Украину.

«Многие ждут Украину, а многие упаковывают чемоданы и бегут. И пусть убегают. Я согласна, в любой стране есть куча помета, но, глядя на все то, что делают украинцы, как они встали, объединились, как помогают, весь мир шокирован. Я это слышу постоянно, находясь в разных странах.

Так вот, я горжусь каждым, кто всю войну ни разу не сомневался в нас и нашей победе. Так и будет", — добавила Усик.

Ранее сообщалось, что Екатерина Усик «подарила» российским оккупантам боеприпас с посланием.

