Совершил самоубийство. Спортсмен из Казахстана не пережил дисквалифицию за допинг

27 июня, 14:12
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Владимир Седов (Фото:tengrinews.kz)

Владимир Седов (Фото:tengrinews.kz)

Чемпион Казахстана и участник Олимпийских игр тяжелоатлет Владимир Седов ушел из жизни. Ему было 35 лет.

Тело спортсмена было обнаружено дома — в селе Достык Каратальского района. Отмечается, что признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.

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Как сообщают Vesti.kz, Владимир Седов был отстранен Международной федерацией тяжелой атлетики на восемь лет — до июня 2024 года. Решение было принято по итогам перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2008. В 2016 году в тестах казахстанца нашли станазалол. У него забрали все награды (в том числе, золото чемпионата мира), которые он завоевал в период с 2008 по 2016 год.

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Ранее мы писали, что из-за допинга сборную Украины могут не пустить на Олимпиаду-2024.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Тяжелая атлетика

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