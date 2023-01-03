Звезда Чемпионата мира по ралли. Погиб знаменитый американский гонщик Кен Блок 3 января, 11:07 Погиб Кен Блок (Фото:Action Images/Paul Harding/File Photo)

В возрасте 55 лет погиб знаменитый американский гонщик, участник Чемпионата мира по ралли WRC Кен Блок.

Кен Блок погиб в результате аварии снегохода, сообщает The Sun со ссылкой на его команду Honnigan Racing Division.

«Кен был провидцем, пионером и иконой. И, что самое важное, отцом и мужем», — говорится в заявлении команды.

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Ужасная авария, повлекшая смерть известного гонщика, произошла на ранчо Блока в округе Васатч в штате Юта. Офис шерифа округа Васатч сообщил, что он ехал по крутому склону, когда снегоход опрокинулся и приземлился на него.

Звезда ралли проводил рождественские и новогодние праздники на своем ранчо. В эти дни Кен Блок активно делился фото на снегоходе в своем Instagram.

«Вот как выглядят утро на моем ранчо в Юте в это время года — только покрытые снегом!» — подписал он одно из последних своих фото.

Гоночная карьера Кена Блока началась в 2005 году в американском чемпионате Sno*Drift, он сразу стал новичком года. Свою карьеру в FIA World Rally Championship Кен Блок начал в 2007 году с Ралли Мексика. В 2010 году Блок стал гонщиком команды Ford и выступал за рулем этих автомобилей в раллийной команде Monster World Rally. В общей сложности он принял участие в 25 соревновании чемпионата WRC и запомнился ярким и зрелищным стилем.

Гоночные интересы Блока не ограничивались Чемпионатом мира по ралли. Он участвовал в соревнованиях по скейтбордингу, сноубордингу, мотокроссу, ралли-кроссу и джимхану.

Фото: @wrc.com

Кроме того, Кен Блок был основателем успешной компании по изготовлению обуви для скейт-бордистов DC Shoes, которую он продал в 2004 году, чтобы основать свою гоночную команду и развивать карьеру в гоночном спорте.

У Блока остались жена Люси и трое детей.