«Нарушил условия действующего контракта». Единственный легионер Старого Луцка неожиданно покинул команду посреди сезона

Как сообщает пресс-служба клуба, американский защитник принял решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке, что стало неожиданностью для руководства.

«Игрок принял решение покинуть команду, нарушив условия действующего контракта. Клуб придерживается своих обязательств и действует в соответствии с профессиональными стандартами. Мы благодарны Кендрику за проведенное время и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении Старого Луцка.

В клубе отметили, что команда сохраняет боевой настрой и продолжает борьбу в Суперлиге.

Томпсон был единственным иностранным игроком в составе лучан в новом сезоне.

Ранее сообщалось, что американский баскетболист Днепра Си Джей Уильямсон решил покинуть Украину из-за ситуации с безопасностью.