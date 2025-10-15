«Нарушил условия действующего контракта». Единственный легионер Старого Луцка неожиданно покинул команду посреди сезона
Кендрик Томпсон (Фото: БК Старый Луцк)
Американский баскетболист Кендрик Томпсон покинул Старый Луцк, нарушив условия действующего контракта.
Как сообщает пресс-служба клуба, американский защитник принял решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке, что стало неожиданностью для руководства.
«Игрок принял решение покинуть команду, нарушив условия действующего контракта. Клуб придерживается своих обязательств и действует в соответствии с профессиональными стандартами. Мы благодарны Кендрику за проведенное время и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении Старого Луцка.
В клубе отметили, что команда сохраняет боевой настрой и продолжает борьбу в Суперлиге.
Томпсон был единственным иностранным игроком в составе лучан в новом сезоне.
Ранее сообщалось, что американский баскетболист Днепра Си Джей Уильямсон решил покинуть Украину из-за ситуации с безопасностью.