Остановилось сердце после финиша. Итальянский велогонщик умер, пробыв месяц в коме
Кевин Боналдо (Фото: instagram.com/kevin.bonaldo00)
В возрасте 25 лет умер итальянский велогонщик Кевин Боналдо, представлявший команду SC Padovani Polo Cherry Bank.
Об этом сообщается на странице команды в Instagram.
«Сегодня утром, после месяца мужественной борьбы между жизнью и смертью, Кевин Боналдо ушел из жизни. Наша команда выражает искренние соболезнования семье Кевина и всем его близким», — говорится в заявлении.
Боналдо умер в больнице Сан-Бортоло в Виченце. В течение месяца он боролся за жизнь после остановки сердца, которая произошла 21 сентября после финиша гонки в Совиццо.
Медики немедленно оказали ему помощь на месте инцидента и доставили в больницу, где спортсмен находился в отделении интенсивной терапии в искусственной коме.
Несмотря на некоторое улучшение состояния в течение октября, в последние часы его здоровье резко ухудшилось. Рядом с ним до конца оставалась семья, пишет CyclingUpToDate.com.
