Остановилось сердце после финиша. Итальянский велогонщик умер, пробыв месяц в коме

24 октября, 23:45
Кевин Боналдо (Фото: instagram.com/kevin.bonaldo00)

В возрасте 25 лет умер итальянский велогонщик Кевин Боналдо, представлявший команду SC Padovani Polo Cherry Bank.

Об этом сообщается на странице команды в Instagram.

«Сегодня утром, после месяца мужественной борьбы между жизнью и смертью, Кевин Боналдо ушел из жизни. Наша команда выражает искренние соболезнования семье Кевина и всем его близким», — говорится в заявлении.

Боналдо умер в больнице Сан-Бортоло в Виченце. В течение месяца он боролся за жизнь после остановки сердца, которая произошла 21 сентября после финиша гонки в Совиццо.

Медики немедленно оказали ему помощь на месте инцидента и доставили в больницу, где спортсмен находился в отделении интенсивной терапии в искусственной коме.

Несмотря на некоторое улучшение состояния в течение октября, в последние часы его здоровье резко ухудшилось. Рядом с ним до конца оставалась семья, пишет CyclingUpToDate.com.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Велоспорт

