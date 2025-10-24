Остановилось сердце после финиша. Итальянский велогонщик умер, пробыв месяц в коме

Об этом сообщается на странице команды в Instagram.

«Сегодня утром, после месяца мужественной борьбы между жизнью и смертью, Кевин Боналдо ушел из жизни. Наша команда выражает искренние соболезнования семье Кевина и всем его близким», — говорится в заявлении.

Боналдо умер в больнице Сан-Бортоло в Виченце. В течение месяца он боролся за жизнь после остановки сердца, которая произошла 21 сентября после финиша гонки в Совиццо.

Медики немедленно оказали ему помощь на месте инцидента и доставили в больницу, где спортсмен находился в отделении интенсивной терапии в искусственной коме.

Несмотря на некоторое улучшение состояния в течение октября, в последние часы его здоровье резко ухудшилось. Рядом с ним до конца оставалась семья, пишет CyclingUpToDate.com.

