Трогательное видео: регбист финишировал в марафоне со смертельно больным другом на руках 15 мая, 20:12 Кевин Синфилд и Роб Берроу (Фото:twitter.com/BBCBreakfas)

Британец Кевин Синфилд вместе с бывшим партнером по регбийной команде Робом Берроу стали главными героями марафонского забега в Лидсе.

В 2019 году Берроу диагностировали смертельною болезнь — боковой амиотрофический склероз (БАС). Данное заболевание разрушает клетки головного и спинного мозга. Сейчас Роб не может передвигаться самостоятельно, лишь с помощью специального кресла.

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Синфилд, который является тренером национальной команды Англии по регби, придумал идею того, чтобы с Берроу принять участие в марафоне с целью сбора средств для благотворительной организации.

Кевин на протяжении всей дистанции толкал коляску с другом, а в конце забега отметился трогательным поступком. Синфилд взял Берроу на руки, чтобы пересечь финишную линию.

«Поддержка была фантастической. Это был праздник дружбы», — приводит слова Синфилда Marca.

Стоит отметить, что Кевину Синфилду уже удалось передать 8 миллионов фунтов стерлингов благотворительным организациям.

Ранее сообщалось, что чемпион мира в Формуле-1 отметился геройским поступком, чтобы спасти кота.