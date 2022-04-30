Российская киберспортивная команда расторгла контракт с игроком, нарисовавшим во время матча букву Z 30 апреля, 16:50 Цей матеріал також доступний українською Иван Москаленко нарисовал букву Z из-за чего команду дисквалифицировали (Фото:Virtus.pro via Twitter)

Российский киберспортивный клуб Virtus.pro исключила из своего состава игрока Ивана Москаленко, который во время матча по Dota 2 на мини-карте нарисовал букву Z, что привело к дисквалификации команды.

В клубе заявили, что поступок Москаленко нанес огромный ущерб в отношениях их команды с киберспортивным сообществом, но выразили удивление строгостью организаторов, которые из-за действий одного игрока исключить из турнира DPC всю команду, однако сообщает официальный сайт Virtus.pro.

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«Любые поступки имеют последствия, были они при этом умышленными или нет. Virtus.pro на протяжении всей своей истории последовательно выступает против разжигания розни и ненависти в киберспорте. Клуб расторгает контракт с Иваном „‎Pure“ Москаленко за действия, недостойные профессионального игрока, которые привели к дисквалификации команды с турнира и нанесли колоссальный вред отношениям клуба с международным киберспортивным сообществом», — говорится в заявлении команды.

Не осознанно, твердо и четко pic.twitter.com/v14tlBSjby — сумно (@Witchblades19) April 29, 2022

Ранее организаторы Gamers Galaxy: Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 не допустили к турниру российскую киберспортивную команду Virtus.pro.

Перед этим сообщалось, что украинская киберспортивная команда Navi объявила о прекращении отношений с российским холдингом ESforce из-за публичного отрицания российского вторжения в Украину.

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