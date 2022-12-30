Подозреваемый в преступлениях экс-кикбоксер попался полиции после шутки над Гретой Тунберг в Twitter

30 декабря, 19:45
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Эндрю Тейт рискует попасть за решетку (Фото:Эндрю Тейт via Twitter)

Эндрю Тейт рискует попасть за решетку (Фото:Эндрю Тейт via Twitter)

В Румынии задержали бывшего профессионального кикбоксера Эндрю Тейта, который скрывался от стражей порядка из-за обвинений в насилии.

Эндрю Тейт, которого вместе с братом Тристаном подозревают в торговле людьми и многочисленных изнасилованиях, попался полиции после своего поста в Twitter, в котором решил пошутить над экологической активисткой Гретой Тунберг, сообщает RND.

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Тейт опубликовал фото, на котором он заправляет Bugatti и написал: "Привет, Грета Тунберг".

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Тейт похвастался, что у него 33 автомобиля и попросил у Тунберг электронный адрес.

«Это только начало. Пожалуйста, дайте мне свой адрес электронной почты, чтобы я мог прислать вам полный список моих автомобилей, включая их огромные климатические выбросы», — добавил Тейт.

"Пожалуйста, просветите меня", - отреагировала Тунберг, указав собственный электронный адрес.

https://twitter.com/Cobratate/status/1607677190254235648?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1607677190254235648%7Ctwgr%5Ed56182be6a2cc49bb74c141881c596ca7af31900%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpekeltse.babel.ua%2F88832-u-rumuniji-zatrimali-ekskikboksera-yakiy-buv-u-rozshuku-vin-vidav-sebe-pid-chas-superechki-z-gretoyu-tunberg

Ее твит получил гораздо больше лайков, чем сообщение Тейта, после чего он выложил видео, где пытался оправдать свой выпад.

На видео ему вручили две коробки из-под пиццы румынской сети быстрого питания Jerry's Pizza, что как пишут СМИ, и привлекло внимание правоохранителей, которые таким образом смогли определить место пребывания Тейта.

https://twitter.com/Cobratate/status/1608212791009374208

Существует версия, что коробки из-под пиццы не стали триггером для задержания, однако, по сообщению в румынской газете Gandul, чиновники действительно наблюдали за соцсетями братьев Тейт, чтобы определить, когда они были в Румынии.

Ранее сообщалось, что известного американского боксера Джервонта Дэвиса арестовали во Флориде за нанесение телесных повреждений женщине.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Кикбоксинг Грета Тунберг

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