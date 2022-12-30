Подозреваемый в преступлениях экс-кикбоксер попался полиции после шутки над Гретой Тунберг в Twitter 30 декабря, 19:45 Эндрю Тейт рискует попасть за решетку (Фото:Эндрю Тейт via Twitter)

В Румынии задержали бывшего профессионального кикбоксера Эндрю Тейта, который скрывался от стражей порядка из-за обвинений в насилии.

Эндрю Тейт, которого вместе с братом Тристаном подозревают в торговле людьми и многочисленных изнасилованиях, попался полиции после своего поста в Twitter, в котором решил пошутить над экологической активисткой Гретой Тунберг, сообщает RND.

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Тейт опубликовал фото, на котором он заправляет Bugatti и написал: "Привет, Грета Тунберг".

Тейт похвастался, что у него 33 автомобиля и попросил у Тунберг электронный адрес.

«Это только начало. Пожалуйста, дайте мне свой адрес электронной почты, чтобы я мог прислать вам полный список моих автомобилей, включая их огромные климатические выбросы», — добавил Тейт.

"Пожалуйста, просветите меня", - отреагировала Тунберг, указав собственный электронный адрес.

Ее твит получил гораздо больше лайков, чем сообщение Тейта, после чего он выложил видео, где пытался оправдать свой выпад.

На видео ему вручили две коробки из-под пиццы румынской сети быстрого питания Jerry's Pizza, что как пишут СМИ, и привлекло внимание правоохранителей, которые таким образом смогли определить место пребывания Тейта.

Существует версия, что коробки из-под пиццы не стали триггером для задержания, однако, по сообщению в румынской газете Gandul, чиновники действительно наблюдали за соцсетями братьев Тейт, чтобы определить, когда они были в Румынии.

Ранее сообщалось, что известного американского боксера Джервонта Дэвиса арестовали во Флориде за нанесение телесных повреждений женщине.