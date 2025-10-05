Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился радостной новостью — его сын Кирилл добыл бронзовую медаль на турнире по дзюдо.

Усик сделал репост соответствующего видео в instagram в stories. На кадрах, которые опубликовал тренер академии, в которой занимаются сыновья боксера, видно, как Кирилл уверенно преодолевает соперника и празднует победу в поединке за третье место.

«Кирилл Усик — третье место на Кубке Испании», — так подписано видео.

Также на странице академии появились и фотографии учеников с наградами после соревнований. (На третьем фото сын Усика второй слева)

Отметим, что у Александра Усика четверо детей: двое сыновей — Кирилл и Михаил, и две дочери — Елизавета и Мария.

Ранее мы писали, что Усик передал свои перчатки для аукциона и пожертвовал 100 тысяч гривен на восстановление музея Шухевича.