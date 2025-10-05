Сын Усика завоевал бронзу на Кубке Испании по дзюдо — видео
Александр Усик с Кириллом на тренировке (Фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился радостной новостью — его сын Кирилл добыл бронзовую медаль на турнире по дзюдо.
Усик сделал репост соответствующего видео в instagram в stories. На кадрах, которые опубликовал тренер академии, в которой занимаются сыновья боксера, видно, как Кирилл уверенно преодолевает соперника и празднует победу в поединке за третье место.
«Кирилл Усик — третье место на Кубке Испании», — так подписано видео.
Также на странице академии появились и фотографии учеников с наградами после соревнований. (На третьем фото сын Усика второй слева)
Отметим, что у Александра Усика четверо детей: двое сыновей — Кирилл и Михаил, и две дочери — Елизавета и Мария.
