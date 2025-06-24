Проигрывала Клочковой и дралась с грабителем: интересные факты о новом президенте МОК Кирсти Ковентри

Впервые женщина возглавила Международный олимпийский комитет . Ею стала 41-летняя Кирсти Ковентри из Зимбабве. Официально в должность Ковентри вступила 24 июня 2025 года, сменив на посту Томаса Баха.

Ковентри — самая титулованная олимпийская спортсменка Африки. На ее счету семь медалей в плавании — две золотые, четыре серебряные и одна бронзовая. Забавно, но за всю историю Игр команда Зимбабве завоевала всего восемь наград. Помимо достижений Ковентри была еще медаль в хоккее на траве на Олимпиаде-1980.

В Афинах-2004 в заплыве на 200 метров комплексом Ковентри соревновалась с украинкой Яной Клочковой. В предварительном заплыве Кирсти опередила Яну. Однако в финале Клочкова финишировала первой, Ковентри — третьей.

Видео финала на 200 комплексом, Олимпиада-2004:

После успешного выступления на Олимпиадах Ковентри стала героиней Зимбабве, хоть и жила тогда в США. Руководство страны ее засыпало долларами, простые жители называли детей в честь титулованной спортсменки.

Однако не все так радужно. В 2013 году Кирсти стала жертвой ограбления. С семьей Ковентри ехала в машине из аэропорта, когда на них напали пятеро человек. Один из грабителей разбил стекло и схватил сумку. Как пишет New Zimbabwe, Кирсти не растерялась она начала драться с вором. Силы были не равными, мужчина выхватил сумку и убежал, а спортсменка порезала руки об стекло.

Тем не менее, один из воров был пойман после того, как зять и жених Ковентри погнались за ним. Мужчину судили — дали один год тюрьмы и три условно, а также обязали выплатить 5600 долларов за украденные вещи.

В том же году Кирсти вышла замуж за своего менеджера Тайрона Сьюарда, а в мае 2019 года родила дочку.

Тайрон и Кирсти / Фото: instagram.com/officialkirstycoventry

Кирсти с дочкой / Фото: instagram.com/officialkirstycoventry

В честь Ковентри Кока-Кола выпустила лимитированную серию своего самого известного напитка.

Напиток в честь Кирсти / Фото: instagram.com/officialkirstycoventry

Судя по фотографиям в соцсетях Ковентри гордится совместной работой в олимпийских проектах с легендарным украинцем Сергеем Бубкой.

Ковентри и Бубка / Фото: instagram.com/officialkirstycoventry

А еще Кирсти не гнушается работы на грядках.

Кристи собирает турнепс / Фото: instagram.com/officialkirstycoventry

Мотивирует своими достижениями военных Зимбабве.

Ковентри встретилась с военными Зимбабве / Фото: instagram.com/officialkirstycoventry

Катается на велосипеде.

Фото: instagram.com/officialkirstycoventry

Сама готовит.

Кирсти на кухне / Фото: instagram.com/officialkirstycoventry

И любит собак.

Кирсти со своей собакой / Фото: instagram.com/officialkirstycoventry