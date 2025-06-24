24 июня двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри сменила на посту президента МОК Томаса Баха. Ковентри была избрана главой МОК в марте 2025 года.

Кирсти Ковентри родилась 16 сентября 1983 года в Хараре (Зимбабве). Ее родители владели химическим заводом в пригороде столицы.

С раннего детства Кирсти увлеклась плаванием и еще будучи школьницей в 16 лет поехала на первые свои Олимпийские игры в Сидней.

Далее была учеба в Обернском университете Алабамы (США), где она изучала управление гостиничным и ресторанным бизнесом, и куча олимпийских наград. На Играх-2004 Кирсти выиграла золото, серебро и бронзу. В аэропорт ее приехал лично встречать президент Зимбабве Роберт Мугабе. Он вручил спортсменке 50 тысяч долларов и пожизненный дипломатический паспорт.

На Олимпиаде-2008 Ковентри завоевала четыре медали — золотую с мировым рекордом и три серебряные. Таким образом, она стала самой титулованной олимпийской спортсменкой Африки.

В аэропорту Кирсти снова встречал Мугабе. Он назвал ее Золотой девочкой Зимбабве и вручил 100 тысяч долларов наличными. Эти деньги Ковентри отдала на благотворительность.

На Играх 2012 и 2016 годов в Лондоне и Рио-де-Жанейро Ковентри была знаменосцем Зимбабве, но осталась без медалей.

После завершения карьеры Кирсти Ковентри пошла в политику. В 2019 году новый президент страны Эммерсон Мнангагва назначил ее министром по делам молодежи, спорта, искусства и отдыха.

Здесь ее уже не носили на руках, как в бытность спортсменки. На Ковентри посыпалось много критики. Ее обвиняли в бездействии, коррупционных схемах. Боролась и Кирсти с коррупцией, когда заявила в парламенте, что представители Федерации футбола Зимбабве присвоили часть федерального финансирования в размере 2 млн долларов…

Что касается работы в МОК, то в 2012 году, за четыре года до завершения карьеры, Ковентри избрали в Комиссию спортсменов, а в 2018-м она стала ее главой. В разное время Кирсти также успела посотрудничать с Международной федерацией плавания и Всемирным антидопинговым агентством, она также была вице-президентом Национального олимпийского комитета Зимбабве. Томас Бах доверял Кирсти большие проекты — в частности, Ковентри являлась председателем Координационного комитета по проведению Юношеской Олимпиады в Дакаре в 2026 году и Олимпиады-2032 в Брисбене.

Ковентри считалась протеже Баха / Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

«Это не просто огромная честь, но и напоминание о моей приверженности каждому из вас, о том, что я буду руководить этой организацией с большой гордостью, с ценностями, лежащими в ее основе, и я заставлю всех вас очень гордиться мной», — первые слова Ковентри на посту президента МОК.

Напомним, что было семь кандидатов на пост президента МОК.