«Думал, мы друзья». Китай потребовал от российского гонщика осудить войну в Украине 9 апреля, 15:35 Сергей Карякин (Фото:Матч ТВ)

Победитель ралли Дакар-2017 Сергей Карякин рассказал, как пытался получить разрешение соревноваться в Китае.

Международная федерация автоспорта (ФИА) приняла решение допускать к гонкам лишь россиян, которые подпишут документ, что они осуждают войну в Украине.

Карякину посоветовали попроситься на соревнования в Китай. Мол, дружественная страна ничего требовать на будет.

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«Один умный человек предложил: напиши им, они же друзья, тем более участие российских спортсменов пойдет на укрепление дружбы народов, вот и Си Цзиньпин приезжал в Москву, сказал, что нужно больше проводить соревнований», — говорит Карякин.

«Ответ пришел такой: будем рады видеть вас, приезжайте, но письмо от ФИА только подпишите. То самое письмо с осуждением „СВО“ и позиции нашей страны. Очень обидно было это читать. Думал, мы друзья. Пробовать писать еще раз не планирую, там все четко написано: допустим при подписи документа от ФИА. При этом соревнования местные, не под эгидой международной федерации», — цитирует Карякина Матч ТВ.

Ранее Международная федерация конного спорта отказалась допускать к соревнованиям спортсменов из России.

