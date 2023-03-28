«Служит интересам России». Владимир Кличко отреагировал на решение МОК о возвращении российских и белорусских спортсменов к соревнованиям

28 марта, 21:56
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Владимир Кличко считает решение МОК неправильным (Фото:Владимир Кличко via Instagram)

Владимир Кличко считает решение МОК неправильным (Фото:Владимир Кличко via Instagram)

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под нейтральным флагом .

Кличко опубликовал пост в своем аккаунте в Facebook, в котором заявил, что это решение ошибочно, а президент МОК Томас Бах действует в интересах России.

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«Это решение вредно. Томас Бах служит цветам и интересам России.

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Это решение загрязняет олимпийский дух и похоже на эту войну - бессмысленно", - написал Кличко.

https://www.facebook.com/KlitschkoOfficial/posts/786927049465045

Сообщалось, что решение МОК не касается участия российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх-2024 в Париже и зимней Олимпиаде-2026 в Милане.

Ранее Томас Бах еще раз призвал допустить россиян и белорусов на Олимпиаду 2024 года.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Владимир Кличко МОК

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