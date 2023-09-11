Украинская метательница молота взорвала сеть своей одеждой на праздник — фото 11 сентября, 14:00 Ирина Климец (Фото:instagram.com/iraklymets)

Легкоатлетка Ирина Климец восхитила поклонников красочными фото со Дня физкультуры.

Девушка опубликовала фотографии в Instagram, показав, как провела День физической культуры и спорта.

Климец была одета в эффектное желтое платье с отрытым декольте, а образ дополнили туфли синего цвета. Естественно, спортсменка собрала кучу лайков и комплиментов.

Видео дня

Фото: instagram.com/iraklymets

Фото: instagram.com/iraklymets

Фото: instagram.com/iraklymets

Ирина также регулярно публикует фотографии своих тренировок.

Фото: instagram.com/iraklymets

Фото: instagram.com/iraklymets

Климец — многократная чемпионка Украины, а также победительница Универсиады-2019. На ее счету бронза командного чемпионата Европы-2019 и Кубка Европы-2019.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка устроила фотоссесию в ярком купальнике на пляже.