Украинская метательница молота взорвала сеть своей одеждой на праздник — фото

11 сентября, 14:00
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Ирина Климец (Фото:instagram.com/iraklymets)

Ирина Климец (Фото:instagram.com/iraklymets)

Легкоатлетка Ирина Климец восхитила поклонников красочными фото со Дня физкультуры.

Девушка опубликовала фотографии в Instagram, показав, как провела День физической культуры и спорта.

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Климец была одета в эффектное желтое платье с отрытым декольте, а образ дополнили туфли синего цвета. Естественно, спортсменка собрала кучу лайков и комплиментов.

Видео дня

instagram.com/iraklymets
Фото: instagram.com/iraklymets
instagram.com/iraklymets
Фото: instagram.com/iraklymets
instagram.com/iraklymets
Фото: instagram.com/iraklymets
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Ирина также регулярно публикует фотографии своих тренировок.

instagram.com/iraklymets
Фото: instagram.com/iraklymets
instagram.com/iraklymets
Фото: instagram.com/iraklymets

Климец — многократная чемпионка Украины, а также победительница Универсиады-2019. На ее счету бронза командного чемпионата Европы-2019 и Кубка Европы-2019.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка устроила фотоссесию в ярком купальнике на пляже.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Легкая атлетика

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