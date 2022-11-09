«Это сказочная территория». Украинский спортивный комментатор потроллил россиян за неудачный пуск ракеты — видео
Владимир Кобелков (Фото:Владимир Кобелков via Instagram)
Украинский спортивный комментатор Владимир Кобелков потроллил россиян за неудачный пуск ракеты.
Работник ТВ поделился в Instagram роликом с выстрелом из ракетной пусковой установки.
На видео показано, как снаряд пролетел всего несколько сотен метров, после чего упал и взорвался.
В комментарии к ролику Владимир написал: «Белгород — это сказочная территория».
При этом на видео была наложена музыка и логотип, которые появляются в начале фильмов компании Walt Disney Pictures.
Ранее украинский боксер Дмитрий Безус показал различия между обычными людьми и сторонниками президента России Владимира Путина.