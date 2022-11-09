«Это сказочная территория». Украинский спортивный комментатор потроллил россиян за неудачный пуск ракеты — видео 9 ноября, 11:52 Владимир Кобелков (Фото:Владимир Кобелков via Instagram)

Украинский спортивный комментатор Владимир Кобелков потроллил россиян за неудачный пуск ракеты.



Работник ТВ поделился в Instagram роликом с выстрелом из ракетной пусковой установки.

На видео показано, как снаряд пролетел всего несколько сотен метров, после чего упал и взорвался.

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В комментарии к ролику Владимир написал: «Белгород — это сказочная территория».

При этом на видео была наложена музыка и логотип, которые появляются в начале фильмов компании Walt Disney Pictures.

Ранее украинский боксер Дмитрий Безус показал различия между обычными людьми и сторонниками президента России Владимира Путина.