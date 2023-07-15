Украинец выиграл золото молодежного чемпионата Европы по легкой атлетике — видео
Михаил Кохан (Фото:instagram.com/misha_kohan_)
Михаил Кохан стал победителем континентального первенства в метании молота.
Несколько дней назад Кохан стал лучшим квалификации, а сегодня, 15 июля, выиграл золото в финале.
Михаил метнул молот на 77.21 м. Примечательно, что его личный абсолютный рекорд — 80.78 м.
Чемпионат Европы среди молодежи
Эспоо, Финляндия
Метание молота
- Михаил Кохан (Украина) — 77.21 м
- Мерлин Гуммель (Германия) — 75.61
- Сорен Клозе (Германия) — 73.70
В 2021 году Кохан также стал чемпионом, показав лучший результат в метании молота.
Напомним, ранее состоялись Европейские игры-2023, на которых Украина вошла в тройку лучших медального зачета.