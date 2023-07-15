Украинец выиграл золото молодежного чемпионата Европы по легкой атлетике — видео

15 июля, 17:00
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Михаил Кохан (Фото:instagram.com/misha_kohan_)

Михаил Кохан (Фото:instagram.com/misha_kohan_)

Михаил Кохан стал победителем континентального первенства в метании молота.

Несколько дней назад Кохан стал лучшим квалификации, а сегодня, 15 июля, выиграл золото в финале.

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Михаил метнул молот на 77.21 м. Примечательно, что его личный абсолютный рекорд — 80.78 м.

Видео дня

Чемпионат Европы среди молодежи
Эспоо, Финляндия
Метание молота

  1. Михаил Кохан (Украина) — 77.21 м
  2. Мерлин Гуммель (Германия) — 75.61
  3. Сорен Клозе (Германия) — 73.70
https://twitter.com/EuroAthletics/status/1680175533835841536

В 2021 году Кохан также стал чемпионом, показав лучший результат в метании молота.

Напомним, ранее состоялись Европейские игры-2023, на которых Украина вошла в тройку лучших медального зачета.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Михаил Кохан

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