Выигрыш посвятил сослуживцам. Боец спецподразделения KRAKEN одержал победу на турнире по MMA — видео 26 июля, 14:18 Зрители встретили слова украинца аплодисментами (Фото:Скриншот видео)

Украинский боец смешанных единоборств Кирилл Коломиец, который в рядах харьковского спецподразделения KRAKEN защищал родную страну от российской агрессии, одержал победу над своим соперником на турнире WWFC Fight Night Moldova в Кишиневе.

По завершении боя украинец прямо в клетке взял микрофон, чтобы напомнить о войне, развязанной Россией.

«Я посвящаю свою победу сослуживцам из спецподразделения KRAKEN города Харьков, которые каждый день охраняют мой родной город и уничтожают врага. Парни, вы — настоящие герои.

Видео дня

Сегодня я поднял этот стяг, но я уверен, что мы его еще не раз поднимем в главной битве против нашего общего врага. Слава Украине!" - сказал Кирилл.

В ответ в зале Коломийцу кто-то ответил: «Героям слава!» Зрители встретили слова украинца аплодисментами.

Сообщалось, что бывший чемпион UFC в полутяжелом весе поляк Ян Блахович восхитился борьбой украинцев против российской армии.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.