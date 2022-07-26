Выигрыш посвятил сослуживцам. Боец спецподразделения KRAKEN одержал победу на турнире по MMA — видео

26 июля, 14:18
Зрители встретили слова украинца аплодисментами (Фото:Скриншот видео)

Зрители встретили слова украинца аплодисментами (Фото:Скриншот видео)

Украинский боец смешанных единоборств Кирилл Коломиец, который в рядах харьковского спецподразделения KRAKEN защищал родную страну от российской агрессии, одержал победу над своим соперником на турнире WWFC Fight Night Moldova в Кишиневе.

По завершении боя украинец прямо в клетке взял микрофон, чтобы напомнить о войне, развязанной Россией.

«Я посвящаю свою победу сослуживцам из спецподразделения KRAKEN города Харьков, которые каждый день охраняют мой родной город и уничтожают врага. Парни, вы — настоящие герои.

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Сегодня я поднял этот стяг, но я уверен, что мы его еще не раз поднимем в главной битве против нашего общего врага. Слава Украине!" - сказал Кирилл.

В ответ в зале Коломийцу кто-то ответил: «Героям слава!» Зрители встретили слова украинца аплодисментами.

https://www.youtube.com/watch?v=Hz192aQADhI

Сообщалось, что бывший чемпион UFC в полутяжелом весе поляк Ян Блахович восхитился борьбой украинцев против российской армии.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Российская агрессия Видео Смешанные единоборства Военное вторжение Война в Украине MMA Kraken

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