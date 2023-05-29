«Хочу драться на голых кулаках». Макгрегор рассказал о возможном продолжении карьеры 29 мая, 19:50 Конор Макгрегор (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Иранский боец и бывший чемпион UFC Конор Макгрегор, который впервые за два года может выйти в октагон, поделился своими желаниями относительно своей дальнейшей карьеры.

По его словам, бои на голых кулаках никогда не бывают скучны, что очень его привлекает.

«Я бы с радостью подрался на голых кулаках. В кулачных боях трудно провести скучный поединок, практически нереально. В отличие от других единоборств.

Видео дня

Бокс может быть скучным, поединки по правилам ММА могут быть скучными, но в бою на голых кулаках не бывает скучно, даже если оба бойца будут использовать только джеб. Даже джеб рассекает кожу, а это вызывает панику на ринге и возбуждает толпу. Поэтому шансы на скучный поединок равны нулю. Я бы, конечно, согласился на это. Почему бы и нет?" — сказал Конор Макгрегор MMA FIGHTING.

Напоминаем, что последний свой бой Конор провел в 2021-м году против Дастина Порье. Тогда ирландец получил травму ноги и проиграл поединок.

Ранее сообщалось, что боксера Тайсона Фьюри пригласили дебютировать в UFC.