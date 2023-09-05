Осуществил давнюю мечту. Конор Макгрегор стал обладателем черного пояса по джиу-джитсу — видео

5 сентября, 14:32
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Конор получает черный пояс (Фото:Instagram)

Конор получает черный пояс (Фото:Instagram)

Бывший двукратный чемпион UFC Конор Макгрегор похвастался получением черного пояса по джиу-джитсу.

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В своем Instagram боец поблагодарил всех, кто был с ним рядом на протяжении многих лет упорного труда для получения черного пояса.

«Сегодня вечером получил свой черный пояс от моего тренера Джона Кавани. 20 лет упорного труда. Спасибо Джону за эти годы и всем моим товарищам по команде в течение этого невероятного путешествия в джиу-джитсу», — написал Конор.

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Отметим, что Макгрегор мечтал получить черный пояс по джиу-джитсу с 2013-го года.

Ранее сообщалось, что на матче НБА Конор Макгрегор нокаутировал маскота баскетбольной команды.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   MMA Конор Макгрегор

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