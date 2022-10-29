Украинского гимнаста заставили снять футболку с надписью «Нет войне» — фото

29 октября, 22:06
Поделиться:
Ковтун является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы в многоборье (Фото:НОК Украины)

Ковтун является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы в многоборье (Фото:НОК Украины)

Украинского гимнаста Илью Ковтуна заставили снять футболку с надписью «Нет войне» на соревнованиях.

19-летний уроженец Черкасс надел экипировку, которая делала отсылку к положению в его родной стране, на подиумную тренировку.

https://twitter.com/dedecow/status/1586319149743104002

Однако Международная федерация гимнастики (FIG) попросила футболку снять и больше в ней не появляться, поскольку спортсмены должны воздерживаться от «политических демонстраций во время соревнований».

Видео дня

Читайте также:
«По ходу выср***». Украинский олимпийский чемпион высмеял Путина за оговорку во время выступления — видео

Также отмечается, что в FIG с пониманием относятся к поступку украинца и наказывать его за это не будут.

https://twitter.com/gymcastic/status/1586414785754976256

Ковтун является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы в многоборье.

Ранее российского гимнаста Ивана Куляка, который на этапе Кубка мира в Дохе вышел на награждение с буквой Z на форме, дисквалифицировали на один год.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Российская агрессия Военное вторжение Гимнастика Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X