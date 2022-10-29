Украинского гимнаста заставили снять футболку с надписью «Нет войне» — фото 29 октября, 22:06 Ковтун является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы в многоборье (Фото:НОК Украины)

Украинского гимнаста Илью Ковтуна заставили снять футболку с надписью «Нет войне» на соревнованиях.



19-летний уроженец Черкасс надел экипировку, которая делала отсылку к положению в его родной стране, на подиумную тренировку.

Однако Международная федерация гимнастики (FIG) попросила футболку снять и больше в ней не появляться, поскольку спортсмены должны воздерживаться от «политических демонстраций во время соревнований».

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Также отмечается, что в FIG с пониманием относятся к поступку украинца и наказывать его за это не будут.

Ковтун является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы в многоборье.

Ранее российского гимнаста Ивана Куляка, который на этапе Кубка мира в Дохе вышел на награждение с буквой Z на форме, дисквалифицировали на один год.