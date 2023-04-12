Кроссовки легендарного Майкла Джордана продали за рекордную сумму — фото 12 апреля, 18:01 Спортивные вещи Майкла Джордана пользуется большим спросом (Фото:НБА)

Кроссовки легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана продали на аукционе за 2,2 миллиона долларов, что стало рекордной ценой для спортивной обуви.

Об этом сообщает аукционный дом Sotheby’s.

С молотка ушли кроссовки Air Jordan 13, в которых баскетболист играл во время второго матча финала НБА 1998 года на пути к своему шестому и последнему чемпионскому титулу.

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Эта продажа побила его собственный рекорд в 1,47 млн долларов на кроссовки, установленный в сентябре 2021 года.

Джордан поставил автограф на кроссовках и отдал их новому владельцу.

«Сегодняшний рекордный результат еще раз доказывает, что спрос на спортивные сувениры Майкла Джордана продолжает превосходить все ожидания», — сказал Брам Вахтер, глава отдела уличной одежды и современных предметов коллекционирования Sotheby’s.



В прошлом году футболку Джордана, в которой он играл за Чикаго Буллз, продали с аукциона Sotheby’s за рекордные 10,1 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Джордан признан величайшим баскетболистом в истории НБА по версии ESPN.