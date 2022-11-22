Отомстил за беспилотники-камикадзе. Украинский чемпион встал после нокдауна и уничтожил иранского кикбоксера — видео

22 ноября, 21:18
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В Сети победу украинца уже назвали местью за поставку Ираном дронов-камикадзе России (Фото:Роман Крыкля via Instagram)

В Сети победу украинца уже назвали местью за поставку Ираном дронов-камикадзе России (Фото:Роман Крыкля via Instagram)

Украинский кикбоксер Роман Крыкля победил нокаутом иранца Ираджа Азизпура и отстоял чемпионский титул ONE Championship в полутяжелом дивизионе.

Первый раунд поединка остался за соперником 31-летнего уроженца Харьковской области. Азизпур начал осторожно бой, а затем отправил Романа в нокдаун.

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Но уже во втором раунде Крыкля отомстил Ираджу. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун серией мощных ударов. А спустя несколько секунд Роман добил иранца, чем вынудил судью остановить бой.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=ZKDlQm0uX9A

В Сети победу украинца уже назвали местью за поставку Ираном дронов-камикадзе России, которыми та атакует родную страну чемпиона.

Интересно, что для Крыкли и Азизпура это была третья встреча в октагоне. В 2018 году победу одержал иранец. В 2019-м украинец взял реванш.

Сообщалось, что Крыкля за минуту нокаутировал бразильца Гуто Иносенте и вышел в финал Гран-при ONE Championship в тяжелом дивизионе.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Видео Кикбоксинг Нокаут

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